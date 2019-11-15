Dr.東：港人工作壓力大　氣虛伴隨陽浮要對症下藥

香港人工作壓力大，容易出現焦慮緊張，手腳出汗，一般人以為這是氣虛現象，欲以高麗參補氣養生，但有中醫師提醒，手腳冒汗除了是氣虛表徵，還會伴隨陽浮問題，若單以補氣方法，會讓更多熱湧上上身，讓人燥熱，後果不堪設想；若伴隨陽浮，應配以潛陽方法治病，如服用龍骨牡犡湯，並應時刻提醒自己放慢生活節奏，盡量抽空出外放鬆心情。

註冊中醫師潘子剛表示，典型氣虛包括肺氣虛、心氣虛、腎氣虛；而隨著天氣轉涼，肺氣虛弱的人容易咳嗽，抵抗外感風寒能力較低；心氣虛的人則會心跳偏快，活動能力降低，走斜路會容易「喘吓喘吓」；而腎氣虛弱的患者則會影響大小二便等。

潘指出，真正虛弱的人即使透過充足睡眠亦不能回復體力，容易疲累，而且出現脫髮，由於這類人的元氣損耗大，自我復元能力偏差，但氣虛伴隨陽浮的患者，則會手腳冒汗，他們多是上身熱、下身寒，正正因為他們留不住身體內的元氣，更令元氣從上身離開身體，臨床上10個氣虛患者中，有一半伴隨陽浮，他們均會出現精神緊張的狀態，不能放鬆。

潘續謂，一般來說，氣虛的人會在中老年出現，但現時港人生活壓力緊張，需要經常出外應酬，甚至捱夜工作，這些壞習慣消耗元氣，令體力透支，越來越多年輕人都出現氣虛，而且部分年輕人自出娘胎便有虛弱症狀，求學時通宵趕功課而捱出病，畢業後投身職場亦會因繁忙工作變得焦慮緊張，體質容易「漏氣」，變得「唔捱得」，出現脫髮、睡眠質素差、手腳冒汗等表徵，這類患者更需保重身體。

典型氣虛人士可透過服用補氣健脾的食物，如人參、白參、北芪、南芪等，若是伴隨陽浮的人，則需配以潛陽方法解決，如服食龜板、龍骨牡犡等，但亦有一些人亦會伴隨濕熱症狀，腸胃有明顯阻礙，如便秘、痰濕、瘀血等，他們便需優先透過清濕熱方法，化痰化瘀，疏肝理氣，及後才能採用補氣方法改善氣虛。

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