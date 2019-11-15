網民熱話：交通大混亂　的哥兜路被指濫收車資？

示威不斷，道路堵塞，能夠截到的士唔塞車到達目的地已算「好彩」。近日有乘客搭的士時，發現車費較平常多出$20，大為不滿下懷疑司機兜路，將事件上載網上以圖公審司機，不過該名乘客卻不獲網民力撐，反指現時交通情況，只多付$20問題不大，更語帶嘲諷說：「咁計較，就唔好坐的士」。

事主在周一（11日）Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」上載的士單據及司機證，照片所見，車費總數為＄64.8，全程近6公里，而上車時間剛好是當日早上6時半，即三罷行動首日。事主貼文稱，當日由九龍寨城公園對面東頭邨茂東樓上車，目的地是紅磡蕪湖街觀音廟。「日日坐開＄45，今日貴咗勁多」，事主更向網民求教，「可以點做？」

不過網民認為車資只貴$20，批評乘客「嫌貴？行路囉」，亦有人質疑乘客搭車前「唔問司機，係咪有路障」。亦有人勸乘客，「當做善事，開心舒服」、「差個10元8塊，不如早啲搭巴士、小巴」。

網民有話說：

King King：20蚊睇人格，平時客人畀貼士都唔止20蚊啦

Ming Wong：坐朋友車免費

Billy Chiu：係咪因為有路障？

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