修例風波：受社會活動影響　公共服務作調整

部分醫院及診所服務，包括非緊急手術，或會因員工未及上班而受影響。

【09:27】康樂及文化事務署宣布，深水埗區的石硤尾公園網球場；油尖旺區的香港歷史博物館和香港科學館現正關閉。

【08:45】衞生署宣布，由於交通服務受阻，轄下部分診所今日或會因員工未及上班而服務受影響，署方會致力盡快恢復正常服務。假如預約人士未能如期應診，無須擔心急於前往應診，可於稍後致電診所另約診症時間。有關衞生署轄下各診所的資料，可瀏覽以下網址：www.dh.gov.hk/tc_chi/tele/tele_chc/tele_chc.html。

【08:05】醫院管理局表示今日部分醫院及診所服務，包括非緊急手術，或會因員工未及上班而受影響。公立醫院的急症室及住院服務目前大致正常。假如病人今日未能如期應診，可於稍後致電診所另約診症時間，病人毋須擔心及急於前往應診。

【06:00】由於預計今日（15日）可能出現交通及突發事故情況，社會福利署勸諭市民今日不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。