消委會：旅社綑綁式售保險剝奪選擇權　已購全年保亦不獲豁免

跟旅行團買旅遊保要小心！消委會調查報告檢視了多間旅行社後，發現跟團旅行社指定購買或代售的旅遊保險，部分保費高達團費的20%至30%，當中尤以短線團最為明顯。該會今年10月接獲8宗相關投訴，又稱7年前亦做過同類調查，情況與今次相若，顯示業界多年來沒有明顯的改善。

消委會今年6月至10月針對「日本5天團」、「北京5天團」及「潮汕3天團」，派員以消費者身份到18間旅行社門市查詢，並查閱34個網上旅行團資料。調查發現其中6間旅行社報團時必須購買其指定的旅遊保險，包括「大航假期」、「東瀛遊」、「新華旅遊」、「星晨旅遊」、「縱橫遊」及「領華旅行社」，大部分須提供已購全年旅遊保險的資料才可獲豁免，而「東瀛遊」即使已購全年旅遊保險亦不可豁免。另有旅行社門市未規定須購指定旅遊保險，但如選擇網上報團，保費會預設為計費項目，不能剔除，部分須在限時內提供證明才可獲退款。

調查亦指出，旅行社指定購買或代售的旅遊保險保費較參差，當中尤以短線團最為明顯。以北京5天團為例，全部旅行社提供的旅遊保險的個人保費由94港元至305港元不等，至於團費由最平899港元至最貴9998港元。當中899港元的旅行團，旅行社代售的旅遊保險的個人保費為260港元，相當於團費的29%。

消委會稱曾接獲投訴，投訴人指家中有長者報團時被迫購下指定旅遊保險，亦有投訴人指即使已購全年旅遊保險，旅行社強烈要求投訴人購買指定保險。該會批評綑綁式銷售旅保的方式，不僅嚴重剝奪消費者的選擇權利，所獲得的保障亦未必切合所需。該會建議香港旅遊業議會應就旅行社銷售旅遊保險的做法，制訂清晰指引，當局亦應考慮規管，又呼籲消費者報團時謹記查詢銷售人員是否合資格的持牌保險代理人，並仔細看承保範圍是否切合行程等。

「東瀛遊」回應時指強制購買指定保險，因有關保險專為日本團而設地震保障，其他非日團則無有關安排。旅議會則稱無對旅行社作綑綁銷售保險的指引，而旅行社銷售保險崗是為確保能保障旅客行程，又聲稱曾有個案，旅客自購旅遊保，但未能涵蓋所有行程障不足。