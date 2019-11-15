消委會：搬屋附加費層出不窮　搬電視價格最多差11倍

搬運公司亂收費，市民隨時大失預算。消費者委員會調查20間搬屋公司的收費詳情，發現業界無統一收費準則，而且差距極大，並附設林林總總的附加費，如於假期搬屋、傢俬裝拆、垃圾棄置等，消費者難以單憑粗略報價作全面比較，附加費更可佔總支出5成，以搬運1部37吋電視為例，收費由50港元至600港元不等，相差11倍。

消委會在8至9月向106間搬屋公司發出問卷，查詢報價、付款形式、額外收費等，最終只有20間回覆。回覆的公司中，有13間設有最低消費金額，介乎600港元至3500港元。各搬運公司設有多種額外收費項目，費用差異巨大，例如若安排在星期六、日或公衆假期搬屋，部分公司會收取500港元至1200港元的附加費，部分則按運費總額加收10%的附加費。

若住所不設升降機，所有搬運公司都會按樓層收取額外樓梯搬運費，然而，各公司對樓層的定義各異，有公司以5級樓梯為一層計算，也有公司以19級樓梯才算一層。而樓梯搬運附加費的計算方法更是層出不窮，11間公司以每件每層計算，收費介乎1.2港元至1000港元；4間會收取運費總額的15%至20%作為附加費；另1間按樓層數量劃一收取每層500港元附加費。

對於需要特別搬運技巧的物件，如三角鋼琴，有2間公司表明不提供搬運服務，14間則會收取每件每層100港元至5000港元附加費。

消委會在今年1至10月共接獲7宗有關本地搬運服務的投訴，較去年同期少56%。消委會建議市民要求搬運公司上門提供較準確的報價、相關額外收費和合約條款，留意惡劣天氣下的安排，以及是否需自行購買保險。