消委會：改版教科書加價6%高過通脹　實際僅1成要改

教科書常改版令家長迫於無奈要買新書，加重負擔。消費者委員會檢視4套共20冊於今年改版的中學教科書，發現各教科書雖然符合教育局「5年不改版」的規定，但僅2冊屬「有需要改版」，佔整體僅10%，16冊只屬「略有需要改版」，餘下2冊則屬「應作重印兼修訂」。此外，是次調查的所有樣本都有提高訂價，與這些樣本去年的舊版相比，加幅約4%至6%，高於同期通脹2.8%。

兩冊被評為「應作重印兼修訂」的經濟科教科書，均來自雅集出版有限公司。評審報告指該兩冊書目未有重大改動，舊版的教材已足夠令學生掌握相關課題；新版教科書在多處加入二維碼(QR code)，可以連接網上平台的多種資訊，輔助教學，有評審員認為改動屬「可改可不改」，亦擔心可能增加學生對手機的依賴，建議出版商適當調整二維碼出現的頻率。

至於兩冊被評為「有需要改版」的書目中，評審團的意見也不一致。以通識科樣本為例，部分認為新版內容所用的事例，例如中美貿易戰、網購及微塑膠等議題，比舊版更貼近社會實況，但亦有評審指，雖然新的例子更能提升學生的學習興趣，但舊有的例子亦可繼續引用，較經濟而又環保的做法是將概念內容部分及議題部分分拆，並改用活頁印刷，令有經濟困難的學生可繼續使用二手舊版書。