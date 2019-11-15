消委會：名牌潤手霜未必補濕　$200同$24產品同分

秋冬皮膚易乾燥，潤手霜成爲不可或缺的隨身物。消費者委員會首次試驗13款香港有售的潤手霜，發現價格差異大，而「平嘢未必冇好嘢」。在13款測試手霜樣本中，每支零售價由約24港元至210港元不等，若以每次使用分量1.7克計算，成本可差高達約15倍。

以最貴的「Jurlique」玫瑰護手霜爲例，每支索價200港元(每毫升售價為5港元)，整體評分為4星(5星為滿分)，與售價最便宜、每支僅售24港元(每毫升售價為0.32港元)的「NIVEA Nourishing Care Hand Cream」護手霜同分，但兩者價錢相差逾8倍。

測試又發現，在11款聲稱乾燥膚質適用潤手霜中，有2款在減少皮膚水分流失只獲2分(5分滿分)，包括「L'OCCITANE」乳木果潤手霜及「EOS」潤手乳霜（蘭花香草）。

另外。有4款樣本雖分別標榜「全日護理和保護」、「24小時保濕」，甚至「48小時舒緩乾燥肌膚」等，不過當中只有1款保濕效果突出，消費者不宜單憑這些聲稱作選擇考慮。另有8款樣本的標籤列出可致敏香料成分，皮膚對香料容易過敏的消費者要小心選購。

消委會提醒，護膚品的實際效能因人而異，消費者應按個人需要和喜好選擇。而在現實生活中，消費者不會在塗抹潤手霜後全日不沾水，故此， 所謂「24或48小時保護或舒緩」等聲稱的實質意義不大，毋須特別追求附有該等宣傳字句的皮膚護理產品。