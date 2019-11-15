消委會：床褥保養限制多　消委會年接百宗投訴

一張舒適的床褥能有助入眠，惟消費者委員會今年接獲近百宗有關床褥的投訴，大部分投訴床褥承托力不足導致下陷，而雖然不少產品標明「10年保用」或免費換新，但維修保養條款限制多多，商戶退貨退款所需時間亦不合理。消委會提醒選購床褥前須問清楚，免墮入維修圈套。

有投訴人2年前以4.9萬港元購入標榜10年保養的雙人床褥，但最近睡醒時感到腰酸背痛，遂要求B公司上門檢查床褥。惟檢查後，投訴人收到該公司電郵，指床褥的軟硬度屬主觀感覺，檢查發現床褥既沒有結構問題，又指根據保養條款，床褥下陷幅度須達1.5寸才會安排免費維修或更換。

投訴人批評該公司床褥售價昂貴，但僅使用2年便下陷，覺得物非所值，枉稱10年保用，並要求公司免費維修，並向消委會投訴。經過消委會調停，該公司最後同意用物料填充或更換床褥棉層，但投訴人亦需支付2000至3000港元費用。

另一投訴人透過職工協會以4811港元購買某公司的護脊床褥，3個月後發現床頭位置下陷。該公司師傅上門檢查後，認為有機會因投訴人使用的「排骨床架」承托力不足引致下陷。其後，該公司以保養條款列明使用「排骨床架」不符合保養範圍為由，拒絕更換或免費維修。

消委會認爲，床褥的保養條款只載於保養證內，消費者要待收貨後才能細閱，而即使詳閱條款，當中細節亦可能存在爭拗，建議生產商會以可客觀評估的因素作為維修或更換準則，例如下陷幅度，或彈簧結構是否出問題等。

消委會又提醒在選購時，消費者宜先向銷售員確認床褥是否適用於家中床架類型，以免影響日後保養。而保養條款都會附加各種限制，消費者不應對「10年保用」這類宣傳口號有過分期望。