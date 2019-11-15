修例風波：各區再有「和你lunch」堵路 中環銅鑼灣人群聚集

【14:26】黃竹坑有人從天橋擲下水樽攻擊堵路人士，傳出警車將至，示威者四散，警員隨後驅趕在天橋聚集的市民。

【14:00】鰂魚涌有人群響應活動，一名女子懷疑現場影相被「私了」，由救護車送走。

【13:52】尖沙咀約80人響應，叫口號。中環干諾道中的人群續向前行，步往港交所。觀塘有大批黑衣人在觀塘道、裕民坊一帶堵路，有人將磚頭、路牌、膠欄等放在路中心。

【13:41】中環康樂廣場一帶傳出國際金融中心有警車，現步回德輔道中，仍有人在干諾道中東行線。黃竹坑集結堵路者增至數百人，他們沿黃竹坑道行至香港仔警署附近停下。

【13:39】銅鑼灣有防暴警員落地，表示「希望現場市民不要刻意阻塞馬路」。

【13:27】中環不少人群在連接交易廣場和環球大廈的天橋上圍觀，地下市民向上高呼「落嚟啦，保護啲學生呀」

【13:14】畢打街人群再步向干諾道中，目前在干諾道中東行線，接近交易廣場聚集。

【12:58】黃竹坑香葉道有人以雜物堵路。

【12:51】德輔道中有人以雜物堵路，亦有人於地上噴字。

【12:50】銅鑼灣約200至300人高呼「香港人報仇」等口號。

【12:49】黃竹坑港鐵站對出開始有數十人聚集，並叫口號，大部分人戴上口罩。

【12:44】近500人於畢打街向皇后大道中方向前進。

網民自本周一(11日)起在多處發起「和你lunch」示威活動，其中銅鑼灣今(15日)榜上有名，30多名防暴警員中午12時許到東角道一帶戒備。約12時30分，中環畢打街十字路口一帶有約200名市民於行人路高呼「解散警隊 刻不容緩」口號，但暫未見有警員戒備。