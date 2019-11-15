警二代3歲女童涉幼園被拍打　女教師今獲撤控

網上討論區親子王國曾流傳消息，指有警員小孩在幼稚園受教師攻擊，及後一名3歲女童聲稱在校內廁所，被多次拍打心口。警方經調查後起訴一名幼稚園女助教，控告她一項虐兒罪。案件今(15日)在觀塘裁判法院再訊，控方撤銷被告控罪，指本案的證據不足，僅依賴女童的口供。辯方亦稱，幼稚園的教職員一致否認有女童遇襲之事。

控罪指，40歳被告連嘉詠於9月某日，在將軍澳一幼稚園的廁所內，有責任對3歲女童X管養、看管或照顧，但故意襲擊該女童X。

控方稱控罪已獲撤銷，因指控證據不足。辯方遂指，幼稚園的教職員都聲稱沒有發生過X遇襲之事，而被告能直接否認指控。在警方會面錄影下，被告能具有條理、清晰地說出事件的脈絡，會面內容亦無自招嫌疑之處。

控方指掌握的證供不足，只有X聲稱在廁所內遭被告打的口供，惟控方仍提出猜測，稱被告負責X的班別，該班別是由在1位教師及2位助教共同負責，但為何X僅指控被告一人。辯方回應，校方確認課程不會有角色扮演的活動，X班別的3位教員都異口同聲地否認有X遇襲之事。法庭准辯方申請訟費，惟金額多少由控辯雙方自議，若未能達到共識，雙方可到訟費評定官處理。