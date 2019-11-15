疑懷孕不獲續約　中旅貨運女經理索90萬元賠償

1名曾任職香港中旅(集團)旗下物流公司的女高級經理，指稱僱主因其懷孕，而不向她發放花紅，亦在毫無預警下不與她續約。該女經理今(15日)由平機會代表入稟區院，指其前僱主違反《性別歧視條例》，要求對方就其收入損失及情感損害等賠償逾90萬港元。

申索人周露娜，答辯人為中旅貨運物流中心有限公司。申索通知書指周07年始受僱於香港中旅(集團)有限公司旗下的附屬公司，答辯人乃附屬公司之一，而申索人在2011年至2017年12月受僱於答辯人，並以續約形式連續受僱。周表示在工作期間表現理想，從未收過書面警告，反而曾獲擢升及獎償，在2017年3月更被升為物流業務單元負責人。

周後在3月底確認懷孕，並以微信通知總經理，對方曾多次諮詢其產假安排，周曾表示擬於11月底放產假，周期間亦向答辯人呈交醫生紙等證明已懷孕。周指每年均獲發放花，惟她未有收到2017年度的花紅，而其同事則獲發放花紅。周認為答辯人乃因其懷孕而沒有向她發放花紅。

周又在同年11月住院期間，收到人事部負責人的微信，通知將在2018年起不與她續約。答辯人亦在11月9日發信通知以架構重組及業務縮減為由，遂不與她續約，要求她翌日到公司辦理離職手續。惟周卻指有關公司業務縮減早於2001年開始計劃，周亦正因架構重組而獲擢升，認為答辯人不與她續約乃因她懷孕及需放產假所致。

周認為答辯人的作為違反了《性別歧視條例》，要求法庭下令答辯人向她發信道歉，及向她發推薦信，另需制訂書面反懷孕歧視政策及教育工作等。周亦指當時月入2萬多港元，而近2年的花紅平均為逾50萬港元，因答辯人的作為而令她損失上述款項，並因所受的不利及待遇感到困擾與侮辱，遂要求答辯人就其收入、花紅及感情損失賠償99萬多元。