男子拍攝連儂牆遭扯頭髮　動粗兄弟認罪判罰款

連儂牆引起的衝突不斷，今年7月一名男子在油麻地西鐵柯士甸站對開連儂隧道內拍照時，2名女子因而與他理論，另外兩兄弟及後見狀上前，期間涉嫌拉扯「影相男」衣領及頭髮，事主掙扎後逃離及報警。涉案2名男子事後被控一項普通襲擊罪，案件今日(15日)在九龍城裁判法院提堂。被告承認控罪，辯方求情時指事發時被告是「出於好心」，想把3人分隔，形容事件不涉政見爭拗。裁判官接納求情，最後判處2被告各罰款1500港元，限他們7日內繳交。

2名被告依次為37歲黃志昇，報稱任職廚師；38歲被告黃志昌，報稱任職地盤工人。第二被告為首被告之兄長。控罪指他們於7月9日，在西鐵柯士甸站近A出口行人隧道內襲擊戴忠浩。

據案情指，2名被告與事主互不相識，事發時第二被告正由住所落街，見到事主正在拍攝連儂牆上的紙張，2名女子上前阻止他拍照，3人發生口角，事主向對方辱罵，第二被告當時沒有理會。惟約10分鐘後折返時，見2女仍被罵，於是上前試圖制止。適時首被告回家途中目擊，遂上前協助兄長，期間扯事主衣領及頭髮，事主最後逃脫，警方事後在網上發現與案有關的錄影片段，並鎖定涉案者。

在警誡下首被告指「我係將事主扯走，唔好再鬧女仔」，次被告則指「我都係一時衝動，我知衰㗎啦」。他們庭上均表示後悔。