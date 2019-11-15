石棺案首被告認商討老笠死者　否認說過「殺」

荃灣石棺藏屍案今日(15日)在高等法院續審，首被告曾祥欣繼續接受控方盤問。曾指在2016年3月初曾在酒吧與死者見面商談澳洲房地產計劃，期間其餘兩名被告有加入討論，討論中死者曾叫他出酒吧獨自傾談約10分鐘。控方指期間次被告劉錫豪趁機把迷暈水放進死者的飲品中，曾亦知道此事因此與死者出去，讓劉有機會下手。曾否認知道劉會落藥，死者最終沒有暈倒，回家時劉亦稱唔能夠令死者「冧」而「老笠」他。曾又稱沒有把此事告之死者，他認為阻止不到劉，告之死者「佢都唔會理我」。

曾又指直到3月4日凌晨，死者就該澳洲計劃追問曾要他先借錢，曾覺得死者「呃」他，故與另外兩名被告商討「老笠」死者計劃，且到觀塘海濱長廊視察找實行地點。他指期間有談過多個如何弄暈死者的計劃，包括用鐵錘扑暈他，但因要「扑埋」曾，曾覺得「鐵錘要扑埋我都幾危險」故擱置計劃，最終就如何實行計劃猶豫不決，故取消計劃並回家。

不過曾指回到家後，劉仍有叫他及第3被告張善恆在網上找地點，讓他「老笠」死者，他亦有搜查。曾解釋他相信劉不會實行計劃，法官即詢問如老笠計劃已取消為何仍尋地方，曾則稱劉的性格是要他們做就要去做，曾指：「佢性格係咁，好難解釋」又稱：「佢叫咪幫下手」最終沒有交出地點。控方指曾此行為是協助劉去「老笠」死者，曾即稱：「如幫佢Google map都算，咁話係協助咪協助囉」，但對於小草早前供稱曾當時向她說過是上網找地點「老笠」及殺死者，曾只承認有說「老笠」沒說「殺」。