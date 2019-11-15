2.3萬學童獲自行分配學位　名單下周一公布

全港各官立及資助小學下周一(18日)公布有關2020年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局指，今年有52,473名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有23,340名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄長或姊姊在該校就讀、或父母在該校任職類別，即俗稱的「世襲生」共有13,211人，餘下10,129人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局提醒，所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，應於周一或周二(19日)上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。鑑於近日的社會狀況，家長如因交通或其他特殊情況未能前往所申請的小學查閱申請結果，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。

獲得自行分配學位的兒童，家長須於下周三或下周四(20或21日)學校辦公時間內，前往所申請的小學辦理註冊手續。家長若因要事或交通情況影響，未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

教育局會於明年1月上旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月18日或19日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在1月19日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2020年6月為申請兒童另行安排小一學位。