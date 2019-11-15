修例風波：中大實驗室危險品失竊　校長促外來人離開

中文大學被佔領，校長段崇智今日(15日)表示，過去數天有為過千的蒙面人士因應網上號召來到中大，相信當中大部分並非中大學生，場面極度混亂。之後校園發生了更多違法事件，包括縱火、掘起大量磚塊、大學的校巴及工作車輛被盜用、教學樓、宿舍及餐廳被毀壞或佔據。有人更從校外運輸物資入大學以大量製造汽油彈。大學實驗室內部分危險品及易燃品被盜去，這些物品可被用作製作爆炸品或對人身造成嚴重傷害。對於大學被利用為進行以上違法行為的場所，對公眾安全構成嚴重威脅，極度遺憾，校園遭受大規模破壞，估計復修需時以月計。

段崇智呼籲，由於大學運作已受到嚴重影響，他要求所有外來人士即時離開中大。他說：「大學是求學問的地方，不是解決政治紛爭，甚至是製造武器、使用武力的戰場。假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，我們須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機。」

段又指，自星期三(13日)開始，大學主要出入口亦被蒙面示威者佔據，校園內外均被大量障礙物堵塞，任何車輛不得進入，包括消防及救護車。所有進出大學的人士須向蒙面示威者展示身份證明，隨身物品及電話亦遭搜查才可放行。此舉嚴重侵犯大學成員的出入自由，造成恐慌。校園已遭受包括外來人士的蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受。

另外，理工大學校長滕錦光聯同多名副校長及學院院長向師生發電郵，對混亂及暴力蔓延至校園感遺憾，指校園設施已受嚴重破壞，對師生安全構成影響，強烈譴責採取暴力的人士佔領校園，要求他們立即離開。滕錦光呼籲社會各方保持克制及冷靜，暴力不能解決任何問題。