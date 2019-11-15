內會再選主席無果　議員批會議緩慢有實質影響

立法會內務委員會今日(15日)再次舉行特別會議，進行選舉正、副主席工作，惟1.5小時會議仍無寸進，先後召開第6次會議仍未能完成選舉程序。

內會正、副主席分別成為立法會行政管理委員會當然成員，過去的內會上，多名泛民針對立法會的保安安排、警方進入立法會大樓執行職務安等有關行管會決定事宜，今次則討論議員楊岳橋提出，以機密方式向內會提供行管會文件，會議結束時仍未能進行表決，將在下次會議繼續處理。

爭取連任內會主席的議員李慧琼表示，對會議進度，以及主持會議的議員郭榮鏗主持手法極度遺憾，直言已經忘記內會就選舉主席召開多少次會議，亦花10數小時開會仍未能進入表決辯論方案，批評會議內容翻來覆去，離不開討論保安安排、文件等事宜，而郭榮鏗處理議員議案時選擇最花時間的方式處理，質疑其目的只為內會無法進入選舉環節。

李慧琼續指，官員本身會到立法會接受質詢，但因辯論環節仍未結束，直言現時情況為官員所樂見，此外仍會令到其他市民關注的法律如空置稅，遲遲未能成立法案委員會審議，直言內會進度緩慢會帶來實質影響。

議員陳志全則反駁，稱不少接近審議尾聲的法案委員會仍未恢復會議，認為新成立的法案委員會能夠趕及明年7月立法會會期完結前完成審議機會不大。