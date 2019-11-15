修例風波：銀髮族中環遊行　100人遮打花園聚集

反條例風波持續逾5個月，今日(15日)有網民發起「查警暴、止警謊」銀發族集會遊行。至下午4時15分，逾100名市民在遮打花園聚集，大部分人戴口罩，亦有人帶同小朋友出席活動，大會先為近月逝去的生命默哀1分鐘。

集會發言人楊寶熙指，修例風波開始以來，政府屢誤戎機，每次都不能掌握最佳時刻去解決問題，反令局勢越演越烈。她表示：「不賢者在高位，播其惡於眾也。」又指特首林鄭月娥非但沒有解決問題，反令警民關係惡化。她認為長遠解決問題的方法是改變現時政制，又指現時香港需要一個能夠保護市民的警隊。

另一發言人譚國新指，本來邀請了前懲教主任吳廣明到場發言，但由於交通問題無法到來，因此改由他發表演說。他表示，銀髮族絕不會與前線示威者「割𥱊」，指示威者雖然造成了市民的不便，但他相信「要餓死香港人是很難的」。而今日的主題「查警暴、止警謊」是參考之前傳媒在警察記者會所展示的標語。他形容早前中大的示威現場如同「戰場」，認為有必要成立獨立調查委員會，「還警方清白」。他又以美心集團旗下的部分商店暫停營業為例，表示近月的示威和罷買行動已見成效。