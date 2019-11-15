律政司申延禁令阻網上煽動暴力言論　官釐清字眼批准

高等法院上月31日批出臨時禁制令，禁止任何人在網上平台，包括連登及Telegram，發布或轉發任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的言論。律政司今日(15日)向高院申請延長禁制令，香港互聯網協會申請介入，指即使沒有法庭禁制令，警方一直都在有效處理網上煽動暴力罪，實無必用禁制令進一步限制市民的通訊及言論自由，在業內造成寒蟬效應，要求法庭取消或修改臨時禁制令，法庭最終拒絕撤銷禁制令，但修改了字眼以清晰禁制有意圖而煽動暴力的言論。

律政司代表今日重申，禁制令有效減少於網上流傳鼓勵及煽動破壞及暴力的言論，指Telegram相繼關閉起底群組，亦有人因發布在連登上煽動毀壞的訊息而被捕。律政司同意目前雖然仍有提議毀壞又一城，甚至在法庭拒絕向中文大學頒出禁制令就去燒法院等訊息在網上流傳，但相關建議很快便被付諸實行，更顯示須靠禁制令去阻嚇。

但協會的代表律師指出，目前禁令字眼所涵蓋的範圍非常廣闊，未有指明「鼓勵、促致」的元素，以致即使純粹轉載或討論相關事件的人亦會遭到規管。律師提醒法庭，在頒發一項會限制市民基本自由權利的命令時，必須在入侵市民權利的程度上作出平衡，亦要確保必須是在別無他法的情況下，才能作出相關命令。

律師強調，律政司一方未曾提出任何證據，證明政府對此類煽動暴力言論已束手無策，反而警方的資料顯示，多個月來都有針對網上罪行的執法行動，且陸續有人因涉嫌干犯相關的刑事罪行被捕。

法官高浩文明言，以目前香港社會上出現暴力傷人或毀壞財物的情況，實不適宜撒銷任何有效阻止情況升級的措施。他更批評示威者以傷人及毀壞的手段，根本說不上是表達意見及推動民主，任何人即使有如何崇高的理念，都不能透過違法行為去表現，否則就只是一個罪犯。

法官又指，雖然目前或已有法例針對煽動他人犯法的法例，但相信法庭的禁制令，能有效提醒一些無知、或者是故意裝作不知道法例要求的市民，在網上散播鼓勵或煽動暴力的言論，亦須要負上相關的法律責任。