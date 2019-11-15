修例風波：港第三季經濟收縮2.9%　全年GDP增長料負1.3%

本地社會事件對本已轉弱的經濟，造成極為沉重的打擊。(陳亦瀅攝)

港府今日(15日)發表《2019年第三季經濟報告》和2019年第三季度的本地生產總值修訂數字。政府指，香港經濟在今年第三季急速惡化，由於本地社會事件對本已受環球經濟同步放緩和美國與內地貿易磨擦影響而轉弱的經濟，造成極為沉重的打擊。香港經濟在第二季錄得0.4%按年輕微增長後，第三季收縮2.9%，是自2009年「環球經濟大衰退」以來首次錄得按年跌幅。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季錄得0.5%跌幅後，在第三季顯著下跌3.2%，顯示香港經濟已步入衰退。

整體貨物出口在第三季按年實質跌幅擴大至7.1%，反映環球需求放緩和美國與內地貿易磨擦升溫。由於本地社會事件越趨暴力令訪港旅遊業嚴重受創，服務輸出急劇惡化，急挫13.8%，是自2003年第二季以來最大的按年跌幅。隨着外圍環境變得更為嚴峻及貿易往來減少，其他服務輸出也錄得不同程度的跌幅。

考慮到經濟在今年首三季實際收縮0.6%，以及下行壓力持續顯著，今年全年實質本地生產總值增長預測，由8月覆檢時的0至1%，下調至今輪覆檢的-1.3%，將會是自2009年以來首次出現年度跌幅。結束暴力及讓社會回復平靜，對經濟復蘇至為重要。政府會繼續密切監察情況，在有需要時推出措施「撐企業、保就業」。

基本消費物價通脹由第二季的2.9%上升至第三季的3.3%，主要是由於新鮮豬肉供應減少，令豬肉價格升幅擴大所致。展望將來，環球通脹溫和及經濟狀況欠佳，應有助遏制今年餘下時間的整體通脹。不過，考慮到新鮮豬肉供應情況，通脹率可能在短期內仍然會略為高企，全年基本消費物價通脹率預測，由8月覆檢時的2.7%上調至今輪覆檢的3%。全年整體消費物價通脹率預測，亦由2.6%上調至2.9%。

政府經濟顧問歐錫熊表示，第三季的收縮擴闊是經濟衰退開始，未見到第四季特別好轉，惟未知衰退維持多久，因主要問題在於社會狀況，難從經濟預測方法推斷，認為經濟能否回復正增長視乎社會狀況，停止暴力衝擊令市民較安心外出消費，改善營商情緒是關鍵。

歐續指，現時失業率為2.9%，但數字存滯後性，相信往後失業率有很大上升壓力，或會上升一段時間，尤其對零售、餐飲及住宿服務業影響大。他指，上述行業有60萬人受僱，有8成為低技術工人，按過去經驗該些行業於經濟差時失業率會驚人地上升，以餐飲業為例，現時失業率的6%為6年來高位，不排除日後會進一步上升。