10月捕活鼠量多27%　政府深化滅鼠至明年2月

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日(15日)舉行會議，檢視自5月20日展開全城清潔以來的工作成效。為持續滅鼠工作的成效，各部門同意加強及深化滅鼠工作至明年2月。

自5月20日至11月10日，食物環境衞生署已捕獲11,617隻死鼠、9349隻活老鼠及堵塞5102個鼠洞。而在10月捕獲的活鼠數目較5月增加27%，投訴數字亦減少48%。今年1月至10月，食環署捕獲19,106隻活老鼠及堵塞10,831個鼠洞，比去年同期捕獲13,264隻活老鼠及堵塞7698個鼠洞增加約40%。

針對食肆在後巷處理食物、清洗器具、堆放雜物及違法棄置垃圾等情況，食環署由5月20日至11月10日採取的特別行動，共發出552張傳票、801張定額罰款通知書、1059張清除垃圾/廢物及清理地方通知書、3100封勸誡信、1778個口頭警告、13封警告信及5張妨擾事故通知。署方今年1月至8月針對食肆違例事項共發出4900多張傳票，比去年同期約4100張多，預計全年的檢控數目比去年增加20%。

另外，房屋委員會自6月起亦在各公共屋邨展開清潔行動至11月底，加強清潔及防治蟲鼠工作。房委會已於10月完成檢視及加固所有180多個公共屋邨内的防鼠裝置工程，當中包括參照食環署的建議在公屋樓宇外牆及喉管的合適位置加裝了6500個防鼠擋板。

路政署亦會局部重鋪環境衞生欠佳的後巷，初步預計涉及超過30條後巷。