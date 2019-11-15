3男女涉旺角警署外衝突　1女被告還押至1月訊

針對修訂《逃犯條例》的示威不斷，過去一周不斷有人上街示威，周三(13日)晚更有逾100名示威者在旺角警署外與警方進行攻防戰，最終兩女一男涉案人士被捕，他們被控暴動和管有爆炸品等5罪，案件今(15日)在西九龍法院提訊。其中兩名男女被告仍在留醫，餘下一名女被告毋須答辯，還押至明年1月24日再訊，以待警方繼續調查。

兩名女被告為髮型助理周雅桐(18歲)和學生陳彦希(19歲)，男被告為廚師張境祐(17歲)。三人共同被控暴動罪，指他們於本月13至14日期間，在彌敦道近太子道西交界，連同其他人參與暴動。他們另各被控一項在非法集會時使用口罩蒙面罪。此外，周和張另同被控管有爆炸品罪，指他們與他人管有汽油彈。

陳和張仍在留醫，他們的案件押後至下周一(18日)再訊。至於周毋須答辯，控方申請押後案件，以待控方繼續調查，包括化驗涉案汽油彈，以及被告沾有汽油味的衣物，期間反對周保釋。辯方以1萬港元申請保釋，並投訴遭警員按倒在地後，曾遭警員踢臉。裁判官最終駁回申請。

據了解，當時有逾百名示威者在旺角警署對開的十字路口聚集，有人將汽油彈擲向警署方向。至凌晨時分警員驅散示威者，並制服被告，在附近檢獲懷疑汽油彈，又在現場一個垃圾桶內發現空玻璃樽。