石棺案首被告形容次被告眼神兇　不敢抗衡逆意

荃灣石棺藏屍案今下午(15日)在高等法院續審，首被告曾祥欣續接受控方盤問，控方指曾聲稱已放棄「老笠」計劃，但其後仍購買哥羅芳、麻繩、膠索帶等，質疑根本該計劃一直存在，曾亦繼續實行，最終令死者死亡。曾否認有繼續執行，指計劃已不存在，他只是聽從次被告劉錫豪的指示去買東西及按其指示打針，無任何計劃或三人互相合作。

在盤問期間法官亦質疑，為何要在早上急於購買哥羅芳及麻繩等，曾解釋因有人提出要買，家中的用品已用罄；曾又指死者約他傾談有關澳洲計劃，他們在外面見面，是死者主動提出要到他家，曾才帶他回家，劉又對該計劃較熟悉，故他把死者提交的資料給劉看，他就睡覺，直到有人嘈吵，他才落樓發現其餘兩名被告已夾着死者，劉叫他給死者打針。

控方質疑既然曾沒有執行計劃，他除替死者打針外並沒其他行動，為何不阻止其餘2人或報警。曾解釋估計無力抗衡2人，劉的眼神很兇，他不夠膽行近或阻止。其後劉又稱會想到辦法處理屍體，故他沒有想過報警。

控方指小草作供指眾人在台灣時討論過之前早已有計劃，且討論過死者被殺時3被告的角色。曾解釋當時有提過死者如何被殺，但無提過是有預先計劃，曾又否認說過劉要賣小草做雞(妓女)，只稱劉說要賣小草給他在台灣認識的人。