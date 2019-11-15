收賄$2000介紹朋友入職　馬會前分行助理認3罪

一名香港賽馬會時任分行服務助理，向一名求職者索取並收受共2000港元，以協助對方獲聘分行服務助理一職，早前被廉政公署起訴。27歲被告馬志成今(15日)在東區裁判法院承認三項控罪，包括一項公職人員索取利益及兩項公職人員接受利益罪。案件押後至12月2日判刑，以待被告的社會服務令報告。期間被告獲准保釋。

案情透露，被告案發時任職馬會大角咀場外投注處分行服務助理。被告得悉一名朋友有意申請馬會職位，遂要求對方將1000港元存入其投注戶口，並表示會指導對方如何應付馬會求職面試，確保他受聘。被告於2017年1月收到存進其投注戶口的1000港元，惟其朋友得不到馬會任何面試機會。

被告於2017年7月再次向該朋友保證會使對方受聘該職位，並要求對方將另一筆1000港元的款項存進其投注戶口。該朋友拒絕了被告的要求。該朋友於2018年11月再向被告查詢該職位的入職機會。被告遂再要求該朋友將「介紹費」存進其投注戶口，以便為他安排面試。

該朋友經被告安排最終參與了面試，被告的投注戶口其後獲存入1000港元。被告的朋友於2018年12月獲聘為分行服務助理。