修例風波：政府指治安急轉直下　不容以市民福祉作要挾

反修例的暴力衝擊持續逾5個月仍未止息，政府今(15日)傍晚舉行跨部門記者會。政務司司長張建宗表示，香港過去幾日治安情況急轉直下，激進示威者為達到「三罷」效果，在多區干擾公共運輸系統，政府不會容許任何人以市民福祉作要挾，必採取更果斷措施措施，停止暴力。政府採取措施包括要求官立中學阻止學生參加抗爭活動，以免學生受傷害，政府亦會向資助學校提出同樣要求。如有公務員因參與違法活動被捕，會即時停職。

他續指，各紀律部隊會在分內工作中盡最大努力，支持警隊依法止暴制亂，警方會以先行先試模式委任懲教署員工為特別任務警察，負責守衞政府設施等工作，政府不排隊日後委任其他紀律部隊人員。

張又指，因應不少大學校園被佔領，他已與相關校方高層會面，要求採取措施管理校內秩序，有需要可尋求政府協助；政府亦會加強地政總署等部門的聯繫，爭取開放被堵塞的幹道，民安隊會支持食環署等部門清路障。他說，香港正被暴力摧殘，情況極嚴峻，不能支持和默許暴力，否則是推年輕人到萬劫不復地步。

運輸及房屋局局長陳帆表示，單是今日，有20條主要道路被堵塞，7條鐵路線受影響，新界北的市民出行受極大影響。吐露港公路要到今午12時15分，南北方向才能各開一條行車線。紅隧收費亭已被多次縱火，亭內電腦機件燒至變形，閉路電視受破壞。650條專營巴士線，至今只約半數提供有限度服務。

教育局局長楊潤雄表示，中小學及幼稚園被迫停課，大學校園被佔，全港逾100萬學生被剝奪學習權利。

公務員事務局局長羅智光表示，已向全體公務員發信，提醒他們面對暴力不能畏懼，要多思考如何為香港止暴制亂，重申對公務員違法不容忍及不姑息。倘公務員違法而被定罪，政府必採取紀律行動。羅亦在信中指，留意到有不同部門前線人員執行任務時出現不協調情況，又指公務員涉參與非法活動被捕，令人質疑公務員隊伍未能齊心一致應對危機。