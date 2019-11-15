海洋公園中華鱘館下周五關閉　館內最後6條送返內地

有「活化石」之稱的瀕危物種中華鱘將告別香港，海洋公園今(15日)宣布，「中華鱘館──長江足跡」下周五(22日)將會閉館，館內最後一批共6條中華鱘下月初會送返內地，交長江水產研究所研究保育計劃，或放歸野外。

海洋公園表示，是項行動是根據公園與內地相關團體的協議，當中華鱘長至一定長度時，便須送往長江水產研究所。上述中華鱘早於2010年及2014年由全國水生野生動物保護分會送抵公園，通過公園的平台，將長江生態及中華鱘等水生野生動物的知識推廣給香港及世界各地的遊人。

海洋公園主席孔令成表示，2009年至2012年之間，海洋公園為近10萬名小學生、中學生及公眾提供了分別名爲「鱘龍的故事」及「中華活化石」的教育計劃及公開演說。「中華鱘館──長江足跡」開館至今，遊人累積捐款給海洋公園保育基金的款項超過31萬港元。

全國水生野生動物保護分會會長李彥亮表示，過去9年，海洋公園無私分享從照顧中華鱘獲取的技術及知識，深化了內地對人工飼養中華鱘成長的認識，有助中華鱘的人工飼養及放歸野外，以達致其在野生可持續存活的最終目標。