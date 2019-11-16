修例風波：示威者旺角堵路縱火　大學站路軌遭掟汽油彈

【01:15】示威者向中大對開的東鐵大學站路軌投擲多枚汽油彈，路軌多處有火光。

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反修例風波衝突持續，旺角再成警民衝突「戰場」，今日(16日)凌晨，數百名示威者在彌敦道近山東街交界聚集，他們用磚塊砌牆，堵塞往油麻地方向的交通，其後再在附近焚燒木板及竹枝等雜物，部分人持續將雜物掟入火堆助燃，火勢猛烈火光熊熊，消防趕至撲救。

至今晨1時許，防暴警員向示威者施放催淚彈驅散，惟示威者仍未肯散去，仍在彌敦道多個十字路口聚集，持續與警方對峙。

而在昨晚(15日)8時許，示威者再次在彌敦道聚集，並將磚頭、卡板、竹枝等搬上馬路堵塞交通，並且縱火焚燒雜物。大批防暴警其後到場，警告示威者盡快離開，期間施放一輪催淚彈，示威者一度散去。

防暴警員隨即在彌敦道多個路口布防，示威者在附近集結，並不斷叫囂指罵警員。防暴警員其後接連施放至少20枚催淚彈驅散示威者，彌敦道街頭煙霧瀰漫，示威者即時走入山東街躲避。