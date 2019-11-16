大樓天台早淪汽油彈試爆場　中大聞報2月不報警

大學校園疑早淪為暴亂份子練靶場。來自中文大學的內部消息指，早於9月開學不久，中大一棟大樓天台疑變身「汽油彈試爆場」，天台地上滿布燒焦玻璃瓶及被熏黑。惟學校管理層發現事件後，並沒報警處理，只是加強巡邏。本網實地觀察時，發現清潔工人正在天台清洗。

據本網獲得的一批相片及消息，早於9月20日約下午6時，保安收到通知，指在中大富爾敦樓的天台地上發現有燒焦玻璃瓶及有燒焦痕跡。根據照片所見，地上有一個已燻黑的玻璃瓶，瓶口疑似塞有毛巾，與示威現場所見被投擲的汽油彈相似。

據悉，富爾敦樓樓高3層，有兩條樓梯可以通往天台，而天台門亦沒有上鎖，故任何人都可以進入，現場而沒有設閉路電視，故不知道是何時及何人造成，但曾有職員在前一天日巡視上址，未見有玻璃樽在地上。消息稱，有學校管理層當時表示無須報警，而有關事件同時通報了副校長吳基培、物業管理處處長及學生事務處處長。

消息人士稱，學生在天台練習擲汽油彈，而管理層推卸報警責任「以便了結事件」，又指大學包庇學生。本網得悉事件後上月曾到上址，發現清潔工在洗地。

中大發言人回覆查詢指，9月20日傍晚6時許，中大保安處接報，在富爾敦樓天台上發現有燒焦的物件。大學保安員隨即到現場視察，該處遺留了已經燒焦一段時間的物件，不知燒焦如何造成，檢查後暫無可疑發現。因應近日社會的情況，大學保安處已經加強巡邏，以提升校園安全。