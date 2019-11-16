東方日報A1：懶理暴徒亂港　仲去遊埠演講　鄭若驊遇示威仆倒

自去年初上任律政司司長以來一直醜聞纏身、民望長期「墊司底」兼被嘲為「避政司司長」的鄭若驊，懶理本港目前緊張局勢、暴徒亂港，日前赴英國倫敦訪問，周四（14日）晚出席一個與仲裁有關的講座前，遭數十名反對修訂《逃犯條例》的示威者包圍，不斷指罵她是「殺人犯」，她在混亂中狼狽仆倒街頭，要由工作人員扶起及護送離開。她即向倫敦警察報案，並要求嚴肅跟進將兇徒繩之以法。中國駐英大使館、中國外交部及港府均發聲明嚴厲譴責。

鄭若驊正在英國訪問，原定周四晚出席特許仲裁學會舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」並發表演說，她欲從後門進入會場，惟遭數十名反對修訂《逃犯條例》的示威者守候包圍，不斷指罵她是「殺人犯」，場面混亂，由於後門閘門太窄，她被一名示威者從後猛推，隨即側身倒在地上，十分狼狽，身旁工作人員即時把她扶起，而她起身後仍行動自如，在大批工作人員護送下離開現場。

律政司昨日發表聲明，表示司長在倫敦前往一活動場地途中遇襲，司長嚴厲斥責該等暴徒令其身體受到嚴重傷害。她已即時向倫敦警察報案，並要求當地警方嚴肅跟進將兇徒繩之以法。司長嚴詞批評任何形式的暴力及極端主義，假借追求政治為名剝削他人的合法權利，此等行為對香港以至任何一個文明地方均是百害而無一利。

港府亦發表聲明，對事件表示憤慨，指襲擊行為野蠻，超越文明社會底線，必須予以強烈譴責，並期望當地警方積極跟進，將涉案者繩之以法。鄭若驊周三（13日）出發到倫敦，下周一（18日）返港，行程中亦會與中國駐英國大使劉曉明會面。

中國駐英大使館發聲明指出，對這惡劣行徑表示強烈憤慨及嚴厲譴責，要求英國警方調查及把肇事者繩之以法，並加強對中國在英人員和機構的安全。聲明續指，這些暴力違法者通過互聯網串通一氣，明目張膽對香港特區官員行兇傷害，再次證明他們的真正目的是搞亂香港、癱瘓特區政府以及破壞一國兩制。

中國外交部昨日亦回應事件，要求英方立即徹查，敦促英方在涉港問題上謹言慎行，不要再發出錯誤信號。中國外交部駐港公署亦已向英國駐港總領事館提出嚴正交涉，公署負責人表示，暴力犯罪不僅是危害香港社會的「病毒」，也是禍害全人類的公敵；公署強烈譴責外部勢力與香港暴徒內外勾結、沆瀣一氣，敦促英國政府和警方切實負起責任，將犯罪分子繩之以法。倫敦警方發表聲明，指已立案調查事件，暫未有人被捕。

鄭若驊為負責修訂《逃犯條例》的主要官員之一，惟她一直被批評對修例解說不足，更多次缺席立法會保安事務委員會會議，因而被嘲為「避政司司長」。事實上，鄭在任一直專注推廣仲裁事宜，甚至利用網誌推廣仲裁工作，鮮有透過網誌解說條例以化解社會矛盾及紛爭，而治下律政司就頻頻「甩轆」，屢被批評「不務正業」。而她亦被揭發涉於在任期間仍參與三宗仲裁案，其中一宗更無申報，惹來「秘撈」之嫌，惟她死撐是毋須申報，事後有立法會議員去信要求廉政公署徹查事件，質疑她有可能觸犯公職人員行為失當罪。

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