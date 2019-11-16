探射燈：住客多鄰里疏離　公屋淪毒窟

今年揭發多宗公屋藏毒個案，毒品總值最多達2000萬港元。地區人士指公屋住戶眾多，保安不足，鄰里疏離，其他罪案亦恐叢生。

今年7月，西九龍總區特別職務隊在黃大仙橫頭磡邨的單位外截查一名男子，檢獲31克氯胺酮，在其住所再檢獲多180多克，市值共約13萬港元。今年5月，將軍澳警區人員在油塘油麗邨一單位檢獲懷疑大麻、「毒郵票」等，市值約3萬港元。同月大埔警區人員亦在粉嶺華明邨男住戶身上及單位內檢獲冰毒，市值共約1.3萬港元。

今年4月，警方在將軍澳景林邨一單位外截查一名男子，在其手提包內搜出1.5公斤海洛英，單位內再檢獲4.5公斤海洛英、38公斤大麻，總值2000萬港元；同時檢獲毒品包裝及分銷工具。

有地區人士指，公屋多人出入，保安員未必可以清楚記得每位住客，加上現時住客睦鄰關係疏離，「隔籬做緊乜嘢唔會關心」，難以察覺單位淪為毒窟或毒品儲存倉。他直言在公屋發現更多藏毒或其他罪案亦不足為奇，因現時地方警力下降，警方已無暇理會其他罪案。

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