探射燈：戒療所反成客源　戒毒不成癮更深

元朗美沙酮診所外一度有販毒情況，癮君子購得毒品後即在門外除下褲子注射。

衞生署提供美沙酮予戒毒人士服用，希望毒品成癮者能以循序漸進方式戒除毒癮，他們需先經醫生評估，評定服用美沙酮劑量，並定時到診所服用，費用每次1港元。惟戒毒者卻被毒販視為客源，診所外屢揭公然販毒情況，同時有非戒毒者光顧。有醫生表示部分癮君子為求快感，會同時服用美沙酮及毒品，反致毒癮加深。

東網屢揭美沙酮診所外毒品交易猖獗，油麻地、石湖墟及元朗美沙酮診所外，有販毒集團安排拆家在門外兜售毒品，拆家會將小量毒品跟身或含在口中，戒毒者往往會先入診所服用美沙酮，出門就再購買毒品，有人立即到附近公廁吸食，甚至即場除下褲子以針筒注射。途經居民均嚇得急步離開。

精神科醫生張建良指，美沙酮屬替代治療，用於抑制海洛英、嗎啡等鎮痛麻醉劑。部分病人為尋求快感，不惜「炒兩味」，同時服用美沙酮及海洛英。他解釋，美沙酮屬醫學輔助的戒毒方法，若病人有決心戒毒，則會逐步遞減劑量。

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