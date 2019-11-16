探射燈：東頭邨毒竇　藏消防喉轆等交收

今年屢破公屋單位藏毒案件，東網直擊屋邨毒禍愈趨嚴重，黃大仙東頭邨街坊裝大媽涉在公屋樓下販毒，將小包毒品藏於消防喉轆，每日下午等客交易，估計每日營業額逾2000港元。附近柏立基美沙酮診所外曾被踢爆販毒猖獗，至今情況依然。有居民直斥「離譜」，地區人士及立法會議員均擔心毒害蔓延，促警方加強打擊。

居於黃大仙東頭邨祥東樓的蔡先生，揭發樓下販毒活動頻密，直斥情況離譜。他指公屋範圍不少街坊來來往往，有主婦、有學童，擔心影響治安。東網記者連日觀察，發現一名街坊裝打扮的大媽疑為女拆家，每日下午3時至晚上9時，長期徘徊該幢樓樓下，期間一度走近放置消防喉轆的位置。該位置凹入隱蔽，她不時走出走入，並整理手袋，惟期間不少癮君子客前來。

女拆家與客人交頭接耳後，接過現金，就在手袋取出一些東西，然後交付對方，有人接貨後走到附近柏立基美沙酮診所，明顯染有毒癮，估計她每小時約有2名客人，每日營業額約2500港元。邨內有居民亦指有毒販會將毒品藏在花槽內，拆家接到「柯打」後，便會將藏毒位置告訴顧客，「有時夜媽媽見到人喺花槽掘嘢。」

附近柏立基美沙酮診所開放期間，對開天橋底有4、5名癮君子圍住「吹水」，當有客人時，一名背斜揹袋的男子收錢後，便在袋內取出貨物交予對方。東網早前已報道該位置販毒情況猖獗。

地區人士促屋邨管理公司及保安員多加留意，一旦發現有關情況應立即報警，又指邨內不少學童及婦女出入，促警方加強巡查。

立法會議員陳恒鑌亦指，不時接獲公屋居民相關投訴，警方以往都迅速打擊，情況才收斂，惟近日示威浪潮下，警方抽調人手去應付暴動、堵路或縱火等更急切案件，他擔心削弱警力打擊販毒案。

記者致電祥東樓的管理公司了解，職員稱未曾接過居民投訴，亦不知道有人在屋邨公共地方藏毒及販毒。警方發言人則指，正在了解相關情況。

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