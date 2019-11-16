Dr.東：糖尿患者10年後增至92萬　小心管理病情

糖尿病已成現代都市健康危機。香港糖尿聯會數據顯示，本港約有70多萬人患有糖尿病，國際糖尿病聯盟更估計，到2030年，香港的糖尿病人數更將激增至92萬人。面對日益增加的患者，公共教育及醫療知識普及刻不容緩，有專科醫生表示，糖尿病患者要注意管理病情，培養良好生活習慣，長期服食降血糖藥的人士更應注意血糖指數，避免低血糖相關症狀，如手震、頭暈、情緒突變，甚至神智不清或昏迷等情況。

香港糖尿聯會主席、內分泌科專科醫生胡裕初指出，低血糖狀況的出現與患者的藥量和用藥時間有關，病人在特定的日子食量減少，又或是服藥時間有偏差，就會令體內的血糖指數出現激烈的起伏，繼而有機會出現低血糖狀況。年老或長期服食降血糖藥的病人對低血糖狀況敏銳度偏低，這批患者亦較容易直接出現神智不清或昏迷等較嚴重的低血糖症狀。

胡建議長期服藥的病人隨身帶備葡萄糖，若在服藥後出現低血糖的症狀、即自行補充糖分避免情況加劇。因為低血糖症狀不一定十分明顯，病人可能出現反應，家人亦不自知。

胡續稱，曾經有一對年過70歲的老夫妻向他求助，妻子抱怨丈夫近期脾氣暴躁，經常指罵她，胡一度以為只是一般家庭糾紛，了解問診下，發現丈夫的情緒只會在中午11時左右起伏，有可能是該患者近期加重了藥量，其早餐習慣只進食燕麥片，令身體出現低血糖症狀，情緒也會突然變化。胡為病人適量減低藥量後，問題亦迎刃而解。胡建議糖尿病患者的家人細心留意患者的生理和情緒變化，求診時可向醫生提供更多訊息。

糖尿病患者還應注意生活習慣，胡指出，糖尿病人應均衡飲食，保持有規律的作息，並按醫生的指示監測血糖狀況，即使因個別原因需突然改變生活作息，亦應與主診醫生商量調整用藥。