修例風波：部分巴士路線停駛或改道
2019年11月16日 07:57
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部分巴士路線停駛或改道。
運輸署表示，因道路狀況，以下的巴士服務今日(16日)需要臨時調整。
下列巴士路線暫停服務：
港島區路線：
4X,40,40M,81A,81S,82M,82X
九龍及新界區路線：
701S,702A,702S,796P,797M,798A,798B
過海路線：
101,101R,101X,102,102P,102R,103,103P,104,106,106A,106P,107,107P,109,110,111P,112,113,115P,116,117,118,118P,170,171,171A,171P,182,301,307A,307B,973,H1,H1A,H2
機場路線/北大嶼山對外路線：
E23,E23A
特別路線：
X15,X15R
港鐵路線：K74,K75P
下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：
港島區路線：
1,2,2A,2X,4,5B,5X,6,6A,6X,7,8,8H,8P,8X,10,11,12,12A,12M,14,18X,19,20,22,23,25A,30X,37A,37B,37X,41A,43M,47P,48,63,70,70P,71,71P,72,72A,73,75,76,77,81,82,85,88R,90,90B,91,94,95C,96,97,97A,98,99,260
九龍及新界區路線：
1,1A,2A,2X,5,5C,6C,9,11X,13D,14,16,26,27,30X,32,33A,35A,36B,37,41,42A,44,45,46,35X,38,41A,47A,47X,49X,52X,53,54,58X,59X,66X,67X,60M,60X,61M,61X,62X,63X,64K,68M,68X,69M,69X,73,75K,76K,77K,78K,79K,81K,85X,88X,91,91M,93K,98C,230X,234X,238X,242X,249X,259D,260X,261,264R,263,265B,265M,268B,268C,269B,269C,269D,276,276A,276P,279X,280X,286C,290,290A,290X,297,701,701A,720,722,780,780P,788,789,792M,796S,798
過海路線：
307,606X,608,619,619P,621,671,681,681P,682,682P,690,904,905,969,971,
機場路線/北大嶼山對外路線：
A12,A20,A21,A22,A29P,A33,A33X,A36,A37,A41,A43,A43P,A47X,E21,E21A,E22,E22A,E22C,E34A,E42,E42P
港鐵路線：506,K51,K52,K53,K58,K65