修例風波：吐露港公路北行線重開　南行線仍封閉

吐露港公路往新界方向行車線重開，往九龍方向仍封閉。(王鏡文攝)

【11:09】警方表示暴徒昨晚(15日)再度堵塞吐露港公路，為保障市民和道路使用者的行車安全，今日(16日)上午警方已與其他政府部門合作清理路面玻璃碎等雜物，恢復交通。目前吐露港公路北行全部行車線已經重開，而南行線亦將於短期內重開。警方呼籲任何人不要投擲任何硬物或作出威脅道路安全的違法行為，並提醒道路使用者駛經有關道路時仍須多加留意路面情況，小心駕駛。

【10：50】吐露港公路北行線全部重開，南行線仍然封閉。

沙田中文大學二號橋，今早(16日)7時許，示威者已經撤退，校園滿目瘡痍，多處遺下磚頭、雨傘等大量雜物，運動場內一片凌亂，足球龍門架被推倒。8時許，新界南總區副指揮官陶輝及防暴警到中大二號橋視察，檢走2箱懷疑汽油彈及樹鋸。

另外，中大二號橋對下的吐露港公路來回線，仍留有大量雜物，暫時未能通車。早上有駕駛者自行移開路障，開出一條小路，稍後有多名交通警員及工人到場移走雜物，至9時許，有夾斗車到場夾走路上雜物，為重開吐露港公路作出準備。