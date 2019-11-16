修例風波：大埔逾千人候渡輪往烏溪沙　居民轟政府遲安排

吐露港公路癱瘓，大埔、北區居民出入九龍受阻，政府昨午(15日)起提供免費渡輪服務來往大埔至烏溪沙。今早(16日)9時許，有逾千名市民在大埔海濱公園碼頭排隊等候上船，人龍一直由碼頭向大埔海濱公園伸延，渡輪約40分鐘一班，市民平均排隊逾句鐘才能上船。政府同時亦提供免費接駁巴士往來大埔墟站至大埔海濱公園，方便市民轉乘港鐵到粉嶺及羅湖。有市民就批評政府太遲安排有關接駁船。

有民政事務處職員在碼頭協助乘客上船，職員指安排了兩艘分別可載200人的船隻來回，有乘客等候2小時才能上船。有市民表示，在吐露港公路剛封路時，已有私人船家載人到烏溪沙，政府反應比私人公司更慢，不過「有做好過無做」。

居於大埔市中心的阮先生步行35分鐘至大埔海濱公園碼頭，乘船到烏溪沙上班，期望3小時內可以到達。從事銷售的他形容過去數天痛苦，但不埋怨任何人。他批評政府太遲安排接駁船隻，又指如真正有心幫市民，可以安排水警接載，「我哋香港人嚟㗎，內地生都可以有水警輪接載啦。如果100分滿分，我畀10分(政府)，好過完全無嘅」。

等候逾1小時的李小姐居於大埔墟村屋，她形容過去數天大埔居民猶如置身孤島，今日預計需花上4小時才能到尖沙咀上班，較平時多一倍時間，但她認為不太辛苦。居於大埔墟的黃小姐今早需到沙田上班，她表示上班時間由過去半小時延長至3小時，曾想過乘坐接駁車到元朗再經西鐵接駁東鐵，但感覺太遠，情願乘船。

政府今日提供免費渡輪服務來回烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭，服務時間為上午7時至晚上7時。