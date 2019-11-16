修例風波：工會指示威者大學站佔領列車　恐嚇維修員

有停在大學站的列車被毀壞。

反修例示威暴力升級，多個港鐵車站及輕鐵遭嚴重破壞。香港鐵路工會聯合會主席林偉強出席一個電台節目時表示，港鐵現時受到超乎程度的暴力，尤其是以火攻擊，會牽涉人命，相當危險。部分被焚燒的列車已不能再修復，呼籲示威者收手：「唔好將訴求放在一般市民的痛苦之上。」

他又指，港鐵前線員工正面對人身攻擊等壓力，如車長在行駛時必須注意前方是否有人丟入異物，有前線員工在處理阻礙幕門關上的時候也被圍堵。不但列車受襲擊，連維修人員也遭殃，有兩架維修車輛受襲，一架被燒毀，一架則被襲擊。

他指，港鐵多個車站的破壞嚴重，如剛重開的旺角站，一片灰布下面其實是被破壞到支離破碎的燈箱；而東涌站月台幕門亦被敲碎，容易發生墮軌意外，故仍然封閉；至於大學站損毀程度更是嚴重，内更有一列車被示威者佔領，當維修人員到場視察被困列車時一度受到恐嚇。

本身是輕鐵車長的香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗亦指，有車長駕駛行車時，被人用鐵錘及石塊擲向車頭玻璃，當時車上仍有大量乘客。由於人手不足，公司現已減少列車班次，以便協調每架列車能有2名車長，協助視察路面情況，及檢走路軌上的阻礙物。

譚續指，由於路面交通被破壞，很多長者難以前往屯門醫院，目前已經面臨「無葯食」的困境，而屯門醫院又是非常繁忙，重新預約覆診需要數月時間，擔心「無葯食」情況會繼續惡化。