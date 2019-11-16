修例風波：駐港公署促美停干預　官媒斥黑衣人搞武裝割據

美國的美中經濟與安全審議委員會日前發表年度報告，提到若解放軍鎮壓反修例示威，應取消香港特別關稅地位。對此中國外交部駐港公署發言人周五（15日）表示強烈不滿和堅決反對，批其涉港言論充斥謊言、偏見和謬論。另有官媒斥激進示威者正在搞一種新型恐怖主義。

發言人指出，報告對香港黑衣人愈來愈窮凶極惡、無法無天的犯罪行徑視而不見，對無辜市民受傷害、繁榮穩定遭破壞、法治被大肆踐踏避而不談，卻對港府依法施政、維護法治與秩序等舉動橫加指摘，甚至污衊中央政府干預特區事務，是混淆是非、顛倒黑白，徹頭徹尾的霸權主義和強盜邏輯。

發言人又稱，報告鼓吹美國以立法手段威嚇港府及相關企業、個人，暴露了美方反華勢力為反中亂港分子撐腰打氣、為激進暴力之徒搖旗吶喊、妄圖讓香港亂下去的險惡用心，進一步肯定了這些勢力就是香港亂局的幕後黑手；中方鄭重敦促美方政客收手收聲，立即停止干預香港事務，強調香港事務純屬中國內政，中國的土地上不容任何外部勢力撒野撒潑。

另有官媒周六（16日）發表社評，指暴力犯罪分子自稱與弱者同行，卻無差別地欺凌手無寸鐵的市民；自稱和平示威，卻有組織、有預謀地縱火、襲警；自稱捍衞民主，卻遵循「順我者昌，逆我者亡」的荒謬邏輯；自稱捍衞自由，卻限制他人人身自由、言論自由，剝奪市民免於恐懼的自由。評論再強調止暴制亂、恢復秩序是香港行政、立法、司法機關的共同責任。

另一官媒則指出，黑衣人從打扮到他們搞「武裝割據」的樣子，都愈來愈像伊斯蘭國的狂熱戰士，他們拿港中大等高校的聲望當人質，又拿香港這座城市當人質。這些激進示威者劫持的是香港這座城市的明天，是無數香港人的未來。他們在把自己變成特殊的人肉炸彈，他們公開喊「攬炒」，對這座現代城市實施「自殺式攻擊」。

官媒又批評，九位香港的大學校長周五發表的聯合聲明，對學校被佔領只表示「令人遺憾」，但不敢旗幟鮮明地譴責示威者，又不敢使用「暴徒」的字眼，顯示態度依然搖擺。