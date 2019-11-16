修例風波：多區衝突警隊疲於奔命　懲教特警持防暴槍首現身

【12:30】至近12時許，早前進入北角警署的「懲教特警」步出登上旅遊巴，據知，該批人員準備前往位於灣仔的警察總部。其後，再有旅遊巴到場，車上約40名特警步入北角警署。

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修例風波已延續逾5個月，本周再有連日「三罷」及多區堵路衝突，警隊連月來處理大形示威活動疲於奔命。早前有消息指港府研究由特首授權警務處處長委任其他紀律部隊自願人士擔任「特別任務警察」。

據了解，懲教署區域應變大隊的部分成員將率先打頭陣，以「特務警察」的身份借調到警隊，主要負責守衞警方指定的政府處所，當中包括防暴，處理突發事件等方面的工作。

就東網記者今晨(16日)8時許所見，2輛旅遊巴扺達赤柱東頭灣道懲教署職員訓練院外守候，至約9時15分起，有全副裝備的人員由訓練院步出登上旅遊巴，期間有員持槍戒備。旅遊巴於接載約100人後駛離現場。懲教署署長胡英明今晨亦有到赤柱懲教署職員訓練院視察。

旅遊巴其後駛至北角警署門外停下，車上人員遂落車步入警署，同樣有員在旁持槍戒備。該批人員暫未有進一步行動。

據了解，懲教署區域應變隊因需應對高危在囚人士，故會配備低致命武器；除有日常裝備如胡椒泡沫噴劑、伸縮警棍等，他們必要時會有電筒形的胡椒珠發射器、手槍形胡椒珠發射器、可裝備催淚彈及橡膠子彈的防暴槍、布袋彈長槍，亦可能配備點38口徑手槍。