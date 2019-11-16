修例風波：蓬佩奧指中美關係複雜　籲非暴力解決香港問題

中美貿易矛盾未解決之際，美國國務卿蓬佩奧周五（15日）發表演說，在問答環節中再次談及來自中國內地的挑戰及美中關係。對於香港反修例示威愈演愈烈，他呼籲北京及香港示威者以非暴力方式展開對話，以和平方法解決分歧。

蓬佩奧在德州萊斯大學發表題為「向人類自由致敬」的講話，當中提到伊朗、委內瑞拉及香港示威，強調絕不能貶低人們對個人自由的深切渴望。當講話進入問答環節時，他提到網絡威脅並不局限地理界限，北約（NATO）面臨來自內地的威脅，組織必須進化。

他另提到，美中關係是一項複雜挑戰，內地與其他專制政權相似，不過美國從未應付一個人口是其5倍、經濟規模息息相關的國家。對於美中貿易問題，蓬佩奧呼籲兩國以開放、公平、透明方式競爭，以達致多國共贏，不過亦同時指摘中方盜取知識產權、強迫技術轉移、透過國有企業補貼等行為，與其他國家行事方式及世界貿易組織（WTO）允許的方式並不一致。

對於香港反修例風波引發的暴力衝突不斷升級，蓬佩奧表示，不僅美國，英國及世上數十個國家明確表達對內地應如何對待港人的期望，希望中方信守落實「一國兩制」的承諾。當被問到若北京動用解放軍鎮壓香港示威，美國會否介入時，他沒有排除此選項。他另鼓勵北京及香港示威者以非暴力方式展開政治對話，希望能夠減少傷害及暴力發生。