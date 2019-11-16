香港志願觀測船集數據供全球70載　助制海洋天氣預報

海上收集的氣象觀察數據，對制訂海洋天氣預報和及時發出災害性天氣警告非常重要。天文台表示，海上氣象數據往往要靠志願觀測船幫手收集，現時全球約3500艘活躍志願觀測船中，有超過80艘是香港天文台招募，去年香港的觀測船隊更向國際提供1.6萬個人手天氣觀測報告和相若數目的船載自動氣象系統發出的天氣報告。

天文台在1949年已參加當時國際氣象組織下的志願觀測船舶計劃，至今已有70年。天文台海港氣象主任劉迪森指出，志願船會在海上收集氣象數據和進行天氣觀察工作，有關數據每6小時傳送天文台。該些船隻會安裝一些氣象儀器以記錄風速、風向、氣溫，其中電子氣壓計會記錄氣壓變化和氣壓讀數等，船上亦配備海浪圖、雲圖等氣象資料供參考。

劉續稱，船上一些接受過氣象觀測訓練的船員會幫忙觀測和記錄，包括波浪高度、能見度、雲量、雲底高度及天氣狀況等，部分觀測船更安裝了自動氣象儀器，收集的資料會編製成特定的船舶天氣報告編碼，通過衞星傳送至天文台，並通過世界氣象組織的全球電訊系統，轉發到全球其他氣象中心。

他提到，天文台近年委託志願觀測船在風季期間航行至南海及西北太平洋，分別投下配備量度氣壓及海水溫度感應器，在海上隨水漂流的漂移浮標，把所在位置的氣壓及海水溫度傳送回天文台。他舉例，去年9月15日「山竹」橫過呂宋北部剛進入南海時，其中一個漂移浮標在「山竹」南面經過，當時錄得海平面氣壓為967.3百帕，對其後評估「山竹」強度有非常大的幫助。