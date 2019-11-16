港珠澳橋警控制塔下陷91毫米　工程師指沉降不均會倒塌

港珠澳大橋工程醜聞不絕，僅啟用一年再被發現出現異常沉降。

國家級基建項目港珠澳大橋工程醜聞不絕，僅啟用一年再被發現出現異常沉降。路政署證實，香港口岸警察事故控制塔最新的沉降數據為91毫米，較鄰近消防操練塔樓沉降15毫米多出5倍。該署指香港口岸人工島為填海土地，在填平後出現沉降是正常現象，而其早期的沉降會較為顯著，並會隨着填土固結而逐漸穩定下來。

路政署表示，香港口岸警察事故控制塔自落成以來，在今年5月及10月所錄得的傾斜度數據分別為0.048度和0.051度，而最新的沉降數據為91毫米。至於香港口岸消防操練塔樓自落成以來，在今年5月及10月所錄得的傾斜度數據同樣為0.016度，約數為0.05度，而最新的沉降數據為15毫米，該建築物的傾斜度標準則為0.115度。

港珠澳大橋工程錄得大幅沉降，路政署解釋建築物在落成後的50年內，預期會有不多於500毫米的剩餘沉降。從上述數據和標準所示，建築物的斜度和沉降並沒有超出標準，而建築物亦沒有出現不尋常的裂痕，香港口岸人工島沒有出現不尋常的建築物沉降或斜度問題。

資深土木工程師倪學仁指，填海後出現的沉降會持續數年，需要連續監察，至於是否有危險則視乎設計，如果出現不均勻沉降影響較大，建築物會出現傾斜，結構一旦未能承受，柱樑等位置會出現裂紋，甚至倒塌，如層板下有水管，或需提早更換，電梯𨋢槽亦會不能運作。

港珠澳大橋工程過往問題多多，今年2月時被揭發香港口岸旅檢大樓入境大堂外的行人路範圍，因水管爆裂出現路面下陷，路面突然變得凹凸不平，突然出現兩處地陷，受影響範圍面積約60平方米。東網去年1月亦踢爆填海地出現急劇的不正常沉降，其中兩個填海用的巨型鋼圓筒，一年之間竟下沉數十厘米，遠超路政署估計每年平均沉降1厘米。該署事後堅稱兩個鋼圓筒一年只下沉20多厘米，死撐屬「估算之內」。