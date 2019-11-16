從泰北走私赴日　警檢158公斤冰毒

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，泰國禁毒署日前在首都曼谷一個倉庫，檢獲158公斤準備走私到日本東京的冰毒，估計市值約6.9億港元；部分毒品藏在跑步機內。這是當地史上截獲最大批以日本為目的地的冰毒，初步調查指該批毒品由鄰國經泰國北部運抵，一名泰國男子涉案被捕。

禁毒署聯同警方周四（14日）採取行動，在曼谷巴衞區城際高速公路一個倉庫，拘捕44歲當地男子比亞南；同時在10部跑步機內檢獲36公斤冰毒，另有122公斤冰毒分裝在10個箱內。警方表示，周二（12日）從一間私人貨運公司得悉，有人準備以空運方式出口一批跑步機到東京。不過，由於這運輸方式的成本太高，正常情況下不太可能空運跑步機出國；加上該批跑步機的重量異常，令該貨運公司起疑，通知警方調查。

比亞南被控企圖出口及私藏以待銷售一類毒品，他否認指控，辯稱在緬甸有業務，與走私冰毒無關。惟警方調查後發現，他在所屬犯罪集團中負責送貨，而這並非他首次以這方式向國外走私毒品。此外，今次檢獲的毒品由鄰國走私到泰北，經包裝掩飾後走私出境。泰國執法部門已與日本當局協調，準備擴大調查範圍，以揪出幕後黑手。

今次是過去375日第83宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。