19歲女大生涉暴動　控方指被告企前排或曾用爆炸品

逾百名示威者周三(13日)晚在旺角警署外與警方進行攻防戰，最終兩女一男被捕，他們被控暴動和管有爆炸品等5罪。其中一名女大學生被控暴動和在非法集會時使用蒙面物品2罪，她今日(16日)出院，出席西九龍法院提訊。被告毋須答辯，准保釋外出至明年1月24日再訊，以待警方繼續調查。

控罪指，19歲被告陳彦希於本月13至14日期間，在彌敦道近太子道西交界，連同其他人參與暴動。她另被控一項在非法集會時使用口罩蒙面罪，即身處非法集結時，使用防毒面具及眼罩。

控方申請押後案件10周，以待警方進一步調查，包括法證檢驗及查看錄影片段，期間反對被告保釋。控方透露案情，指前線示威者曾投擲大量汽油彈，警方於示威前排位置拘捕被告，亦有錄影片段顯示被告身處前線，故推測被告與爆炸品有關。

裁判官指本案的暴動涉及大量爆炸品，需考慮被告重犯風險及公眾安危，才能決定保釋，不能只關注被告身為學生的福祉。辯方遂為被告制訂10周的時間表，以顯示被告能在保釋期間有紀律地生活，並邀來外展社工及被告過往中學的修女校長到庭以承諾協助被告。裁判官亦要求被告每天到警署報到，以反思自我及提醒生活紀律。

裁判官最終指出，本案牽涉大量爆炸品，會威脅現場數條街道上千戶家庭，法庭需照顧這些家庭的情感及惶恐。惟辯方能快速、實在地回應法庭的顧慮，使法庭有信心平衡公眾及被告福祉。終准被告以5000港元保釋外出，期間遵守宵禁令、不得離港令及禁足令，即案發現場一帶，並需每天到警署報到。