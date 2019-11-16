九巴觀塘繞道撞壆釀31傷　3人傷勢嚴重

九龍灣發生車禍。今晚(16日)6時許，一輛307號線九巴，沿觀塘繞道往大老山方向行駛，駛至近麗晶花園對開時，巴士懷疑失控自炒撞壆，車頭嚴重損毀，幾乎整個劏開，車身傾側變形。據悉，包括車長在內31人受傷，其中3人傷勢嚴重。

救護員在路邊為傷者進行應急治理，消防派出坍塌搜救專隊，並用工具割開巴士上層玻璃，運用鋼梯及消防車升降台拯救上層被困乘客及傷者，事件仍待進一步調查。現場所見，有傷者被救出時上半身浴血，疑已陷入昏迷。部分人要用頸箍固定頭部，或用氧氣罩協助呼吸，傷者陸續由多輛救護車分送多間醫院治理。

據一名姓張男乘客表示，他坐在下層右側第三排，當時正闔眼淺睡，感覺到巴士曾短促急煞，然後便發生猛烈碰撞，他右膊撞向前座，再整個人跌落地，後座亦有一名女乘客隨勢飛出座位，整個人壓向自己，她頭部受創血流披面，自已幸好有攜帶的琴擋住，傷勢未算嚴重。

他續指，由於撞擊力猛烈，「啲櫈好似壓縮咗咁」，自己坐的第3排驚變成第2排，坐在自己前方的女子雙腳被座椅夾住。另由於巴士左邊車頭撞壆，坐在左側座位的乘客首當其衝，不少人被拋飛往左前方，手機、眼鏡等個人財物亦猛飛向前，其中兩個人撼向下層擺放輪椅的位置，登時全身浴血。而車廂中間的樓梯亦被壓扁，令上層乘客被困。

另有一名男乘客指，他坐在巴士上層中間位置，形容事發前車速正常，部分人正在睡覺，意外後他見到上層有數人披血，玻璃破碎四散。

九巴發言人表示，意外中最少16名乘客以及車長均受傷，送院治理，已派員到醫院慰問，並會協助警方調查意外原因。

運輸署指，因交通意外，由觀塘繞道往彩虹方向通往太子道東往旺角方向的支路的唯一行車線仍然封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如啓祥道、偉業街及觀塘道。現時上址交通擠塞。