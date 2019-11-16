修例風波：消防員「一碌木唔幫手」　清路障相形見絀

解放軍今午(16日)出動清理路障，半小時就完成任務，相反香港消防員昨(15日)嘗試清理尖沙咀消防局外的路障，竟要與示威者講數，最終無功而還，被指「一碌木唔幫手」。學者批評消防員態度敷衍，清理路障欠積極，與解放軍比較，相形見絀。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，解放軍今日出動清路障，朝氣勃勃，有紀律，予人熱心的感覺，半小時就完成任務，形容很有效率，又有市民幫手；相反，消防員清路障則欠積極，似是上司叫到才出來應酬一下，顯得不願意，態度敷衍，效果自然不好。他認為，消防員作為紀律部隊責無旁貸，但在日前為消防救護打氣的集會，竟有消防員表示支持反政府運動；早前又有消防員與防暴警察衝突，並不支持止暴制亂，實在令人失望。

消防員昨午嘗試清理尖東救護站對出一帶路障，向示威者表明只會清除一條行車線，讓消防車及救護車出入，但遭示威者反對表明無可能。雙方討價還價約一小時後談判失敗，當消防員一碰到路障，示威者隨即大力反對。最終消防員放棄清路障並離去，消防員離去後，示威者又重新架設路障。