政Whats噏：5議員從未提議員議案　建制派賴拉布

唔經唔覺今屆立法會已踏入最後一年任期，但原來有五名立法會議員由上任至今從未申請過提出議員議案，真係匪夷所思。問到呢五名議員究竟係因為乜嘢原因而唔提出議員議案，佢哋就理由多多，有議員話因為反對派拉布同示威活動，搞到大會少咗時間處理議員議案，都唔知排隊排到幾時先有機會提出議案；有議員就聲稱覺得提出議案嘅機會好難得，所以仲未揀定議題；更有議員話因為就嚟失去議席，分分鐘抽中可提出議案時都已經唔喺立法會喎。真係離晒大譜！

立法會議員可就唔同政策及議題提出無法律約束力議員議案，以喺大會上辯論，不過因議員人數眾多，提出辯論嘅機會就要以抽籤決定。今屆任期剩下不足一年，仍有九名議員未提出過議員議案，其中包括負責主持立法會大會會議嘅立法會主席梁君彥，以及三名因為唔好彩、抽唔中籤嘅「黑仔王」，但有五名議員保險界陳健波(波哥)、陳凱欣、區諾軒、地產及建造界嘅石禮謙同代表鄉議局嘅劉業強就係從未提交過議案去進行抽籤。

身兼立法會財務委員會主席嘅波哥話，一直都放咗好多時間處理財委會事務，本身諗住最後一年任期先提出同保險相關嘅議案，不過又唔好彩撞正持續嘅示威活動，搞到唔知要排到幾時先提出到。佢又話，呢幾年立法會好多拉布，每年大會連本身有法律效力嘅項目都處理唔切，積壓咗好多個無法律效力嘅議員議案，真係唔知幾時先處理到喎。唔知呢個理由大家點睇喇。

而去年三月先加入議會嘅陳凱欣話，自己各方面嘅工作一直按部署進行，連議員議案都準備咗好幾個範疇，不過因提出議案嘅機會珍貴，希望好好善用，所以由宣誓就職到依家差唔多過咗一年，都仲喺度諗緊提出邊個議案好。同樣去年三月先入議會嘅區諾軒就話，上個會期時段已用盡，今個會期本來可申請，但又因為自己就嚟失去議席，分分鐘提出完又抽得中嘅時候，已經唔再喺立法會喇喎。

石禮謙就話，依家無約束力議案嘅意義已經唔同咗，對政策影響好少，所以寧願用多啲時間喺其他方面做實事，唔認同唔提出動議就代表議員懶咁話。劉業強就稱，自己準備咗兩年，一直等緊官方公布統計資料，之後先可提出到有關鄉郊發展嘅動議。做足準備先去提出議案係好事，不過唔知幾位議員仲記唔記得自己任期就快完呢﹖