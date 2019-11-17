11生研分解塑膠法　獲國際基因工程競賽高中組金牌

塑膠難以自然分解，本港有中學生團隊花一年多時間，分析日本科學家有關「吃塑膠細菌」的研究，並利用基因工程方法改造桿菌基因並改良後，成功令該細菌更加快速地分解塑膠。團隊憑該研究於10月底至本月初在美國波士頓舉行的國際基因工程機器競賽2019(iGEM2019) 中，奪取改善塑膠污染題材組別的高中組金牌，為首間獲得金牌的香港高中團隊。

優才(楊殷有娣)書院iGEM團隊有11名中3至中5學生成員。團隊指出，日本科學家2016年首次發現會吃塑膠的細菌，該細菌會釋放出分解PET塑膠的酶（PETase) 。團隊經分析PETase三維結構後，構建了可令PETase蛋白突變的氨基酸，再利用基因工程方法改造桿菌基因，成功增加其分解PET塑膠的酶活性，加速PET塑膠分解，為在工業過程中更有效地分解PET塑膠廢料的可能性。

團隊隊長曾鎧洋表示，比賽中最難忘是研究實驗及撰寫報告，又指過程中除理論知識上有增長外，亦學會指導學弟妹及處理人與人之間的相處。她說在比賽中見識到來自各地參賽隊伍，擴闊了社交圈子及視野。另一名隊長梁振鋒亦指花了一年多時間在生物學和社會方面的研究工作，能在比賽中與來自世界各地學生，一同利用生物科技解決現在人類面對最大的問題，令他大開眼界。