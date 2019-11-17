東方日報A1：黑暴摧毀民生　解放軍清理路障收拾亂局

反對修訂《逃犯條例》示威暴徒連日來到處堵路、破壞公共設施，解放軍駐港部隊昨日出動清除路障。過百名駐港解放軍昨午四時半突然操出位於九龍塘的九龍東軍營，到附近浸會大學一帶清除路障，包括執磚頭、掃垃圾，又用鐵線紮好被拆散的鐵欄，過程迅速，快手快腳，行動歷時半小時，五時正即列隊操回軍營。今次是解放軍繼去年九月超強颱風「山竹」襲港到新界麥理浩徑清理塌樹枝後再一次出動。解放軍突如其來的舉動贏得市民掌聲，市民高叫「香港加油！」，並指靠自己好過靠政府。

大批暴徒早前堵塞多間大學外的馬路，路面堆滿磚塊、鐵欄、樹木等雜物。數十名市民昨午三時許到九龍塘歌和老街和窩打老道一帶，將馬路上部分磚塊搬到路旁，有人帶同手推車。到四時半，過百名解放軍突然從九龍塘軍營操出來，他們大部分穿上整齊的墨綠色汗衫、深藍色短褲、短襪和迷彩波鞋；小部分人則穿上籃球衣，背後印有「特戰八連」、「雪楓特戰營」字樣，這兩隊都是解放軍特種部隊。

部分解放軍手持紅色膠桶，聯同在場市民合力沿聯福道和禧福道一帶執拾馬路上的磚頭，他們又拆卸暴徒築起的磚陣，裝滿膠桶便移到行人路垃圾桶或路旁環保斗。有些解放軍則一口氣雙手捧起十多塊磚頭，面不改容。執完磚頭，解放軍又搬鐵欄。

另一批解放軍則手持掃帚或鐵剷，把馬路上的垃圾路障掃到路旁或裝入垃圾膠袋，但在場一批消防員只是協助掃垃圾，而多名防暴警察更袖手旁觀。再有另一批解放軍帶備工具，例如鎚仔、鉗和鐵線，嘗試把鐵欄重新裝回行人路上。一起清路障的市民見狀都鼓掌叫好，又高叫「香港加油！」

有軍官被追問行動目的時稱：「甚麼目的都是為了安全、祥和，止暴制亂。我們的目標是把道路暢通，我們的目標是香港安全穩定，你們要發揮正能量。香港市民的掌聲就是最好的形象，這是我們市民自發的，都是自發的。希望你們放下你們手中的，跟老百姓一起去幹有意義的工作。」完成任務後，解放軍列隊，三人一排，部分手持紅色膠桶，浩浩蕩蕩操回軍營，而軍營大閘繼續有持長槍軍人站崗。

中國人民解放軍駐香港部隊新聞發言人韓鈾中校昨晚發消息，指昨午有市民在駐軍九龍東軍營附近聯福道清理路障，期間駐軍部分官兵加入其中，配合清理軍營門口道路。港府發言人回覆指，九龍塘軍營外駐軍協助清理路障活動，純屬駐軍自發義務性質，並非特區政府請求協助。

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