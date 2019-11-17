我有正能量：鼓舞人心　唐氏少女克服身體限制

在黑暗的房間中，少女隨音樂翩翩起舞，身影落在簾幕上，教人無法移開目光。少女舉手投足間，散發自信的態度。雖然是唐氏綜合症患者，但眼前的劉理盈自如地轉圈、踢腿，展示靈巧的舞步，這一切都是在天分以外，苦練20年的努力。

最後一個音符落下，理盈喘着氣笑言，「跳舞好似朋友，陪住我長大，聽到音樂已經好開心。」她4歲開始學習芭蕾舞，音樂揚起的瞬間，她收起腼腆的笑容，全心全意地投入樂曲之中。然而，對她來說，最困難的竟然是穿着芭蕾舞鞋，看似簡單的動作，她花了數年才綁出適合自己雙腳鬆緊度的絲帶。怎料她一跳便跳足20年，更成功考獲皇家芭蕾舞8級，並接觸現代舞、爵士舞、中國舞等不同舞蹈。現時她在特殊學校擔任爵士舞助教，希望將來成為專業的舞蹈導師。

除了演出，理盈亦參與創作。她編排了一首講述環保的舞蹈，以膠袋代表被人類破壞的環境。隨着音樂變得激昂，她雙手向上一揮，膠袋散落遍地，雙腳則穿插於地上的膠袋之中，舞步愈來愈激烈。劉爸爸手握相機，除了拍攝女兒的舞姿，更方便她作事後檢討。他坦言，技巧非理盈強項，雖然一字馬等動作難不到筋骨柔軟的理盈，惟跳舞講求肌肉運用，對肌肉張力有限的唐氏綜合症患者來說，則是莫大的挑戰。

但理盈的奮鬥精神，令她克服身體上的限制。有次她參加比賽，面對由專業人士組成的評審團隊，原本劉爸爸擔心她獨自1人會不懂得應對，「點知佢講咗幾分鐘對大自然嘅睇法。跳舞令佢搵到自己嘅地方，雖然唔叻交際，但舞蹈世界遇到嘅朋友都好啱傾。」

劉媽媽亦指，起初讓理盈學習跳舞，純粹讓她參與課外活動，「估唔到音樂能夠牽動佢嘅情緒。」音樂有助理盈表達內心感受，跳舞令她建立自信，拉近與其他人之間的距離。她坦言，過去日復日面對很多挑戰，理盈卻無甚進展，曾感到灰心，「細個學行學企都有問題，諗唔到佢可以跳舞。」她希望女兒透過跳舞，與其他人分享追求生命的熱誠。

想與理盈分享她的編舞及演出，可於明年香港展能藝術會舉辦的「藝無彊」平台上欣賞。該會的推廣及籌募主任Eric表示，一直支援展能人士在視覺藝術及表演藝術的發展，包括舞蹈、鋼琴、插畫、攝影等。除了作品展，亦會發掘藝術新星，協助他們申請基金，以資助他們持續學習，提升基礎及技術。另外，該會轄下的社企「藝全人」更為展能藝術家接洽工作，確保其收入來源，並推廣社會共融。

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