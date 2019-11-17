網民熱話：最低消費定搶錢？　茶記寸咀老闆大鬥霸位客

茶餐廳設最低消費十分常見，但總有人覺得不公。近來有食客一家三口到茶餐廳用餐，只叫一個餐，消費$40。食店其後以最低消費為由增收費用，事主出言反駁，誰知老闆亦「不好惹」，反指：「睇唔到最低消費嘅字，係咪冇讀書？」

事情發生在西灣河一間茶餐廳，涉事的食客在網上貼文稱，早前一家三口光顧該間茶餐廳，惟同行二人「唔肚餓」，「我一個人食碗面$32，飲杯嘢$8」。用餐途中「阿姐走埋嚟拎走我張單，變咗$32+$19，之後同我講繁忙時間每位最低消費$17」，事主不滿「雖然當時係食晏時間，但外面冇人排隊，而且有吉枱」，食客不滿下與老闆理論，誰知對方反駁說：「食唔起唔好嚟食」。事主最終「怕嚇親個仔」，無奈畀錢，但亦表明：「最多下次唔幫襯。」

事主原本上網傾訴，誰知一眾網民竟反責事主有錯：「唔好講最唔最低消費，其實每人要order最少一樣嘢真係基本禮貌嚟」，「一家三口一個人叫餐，好意思霸人三個位，仲講到自己好啱。」有網民稱「餐廳係衰，個客亦係x客」、「其實個老細唔係32+8+17+17...」，已是「手下留情」了。

網民有話說：

HKer Leung：店家都要燈油火蠟。個個只坐吹水唔消費，佢點生存?

Hoi Lau：原貼個樓主塊面皮真係厚過黃頁，咁樣都出post

Mirian Yuen：個個好似佢咁一個人食幾十蚊嘢，然後帶一棚人坐喺度陪食，咁間餐廳執得啦

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